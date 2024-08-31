Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  56251 просмотра
Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

  •  99000 просмотра
Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

  •  112828 просмотра
До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  82534 просмотра
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  80979 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  126656 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  129340 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  133417 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  138623 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  136009 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  20796 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  56260 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

  •  58885 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа 2024, 03:07  •  106626 просмотра
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

29 августа 2024, 12:06  •  102917 просмотра
Актуальное
Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 11:25  •  18672 просмотра

Read in English

80-я бригада ДШВ Украины захватила 7 российских танков во время боев на Курщине, включая новейший Т-90М. Генсек НАТО заявил, что наступление Украины в курском районе россии является законным.

Десантники 80-й бригады во время боев на курщине захватили семь российских танков, среди которых новейший Т-90М, четыре Т-80 БВМ и два Т-72. Об этом рассказали в десантно-штурмовых войсках, пишет УНН.

Во время боев на курщине десантники 80-й бригады захватили семь российских танков, включая новейший Т-90М, четыре Т-80 БВМ и два Т-72.

"Я всегда мечтал захватить российский танк", - поделился военнослужащий Богдан, который вместе с побратимами и представителями СБУ сумел захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев.

Офицер-танкист Галицкой бригады Дмитрий отметил, что захваченные танки станут важным дополнением и усилят бронетанковые силы Львовских десантников в будущих боях с российскими силами.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление Украины в курском районе россии является законным. По его словам, Украина имеет право на самооборону, которое не ограничивается границей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
  •  48051 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
  •  55862 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
  •  108894 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
  •  105742 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
  •  104319 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
  •  74037 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  73097 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  99195 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
30 августа 2024, 08:35  •  91388 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
30 августа 2024, 07:08  •  75582 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Популярные

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  80979 просмотра
До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

До конца года ЕС подготовит еще 15 тыс. украинских солдат - Боррель

  •  82534 просмотра
Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

Столтенберг: Наступление Украины на Курск законно

  •  112828 просмотра
Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

Мужчину остановили электрошокером на митинге Трампа в Пенсильвании

  •  99000 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  56251 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

  •  126656 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

  •  129340 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  133417 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  138623 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  136009 просмотра

Война

В Сумах слышны взрывы - СМИ

В Сумах слышны взрывы - СМИ

  •  11856 просмотра
Оккупанты наносят удары по Харькову, слышен взрыв

Оккупанты наносят удары по Харькову, слышен взрыв

  •  12981 просмотра
Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

  •  19212 просмотра
В Покровске вражеская ракета попала в отель "Дружба", который уже был атакован год назад

В Покровске вражеская ракета попала в отель "Дружба", который уже был атакован год назад

  •  19596 просмотра
По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

  •  22444 просмотра

политика

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности США, Британии, Германии и Франции

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности США, Британии, Германии и Франции

  •  14340 просмотра
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  26543 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  38384 просмотра
Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

  •  50661 просмотра
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  80979 просмотра

Война

В Сумах слышны взрывы - СМИ

В Сумах слышны взрывы - СМИ

  •  11856 просмотра
Оккупанты наносят удары по Харькову, слышен взрыв

Оккупанты наносят удары по Харькову, слышен взрыв

  •  12981 просмотра
Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

  •  19212 просмотра
В Покровске вражеская ракета попала в отель "Дружба", который уже был атакован год назад

В Покровске вражеская ракета попала в отель "Дружба", который уже был атакован год назад

  •  19596 просмотра
По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела рф Часового Яра

  •  22444 просмотра

политика

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности США, Британии, Германии и Франции

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности США, Британии, Германии и Франции

  •  14340 просмотра
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  26543 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  38384 просмотра
Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

Гладкий прошел все необходимые проверки СБУ: Командование Сил беспилотных систем о скандальном назначении

  •  50661 просмотра
Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

Франция поддерживает право Украины использовать их оружие на территории рф

  •  80979 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  50616 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  55163 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  79407 просмотра

Экономика

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  40043 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

  •  42130 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

  •  35971 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

  •  34453 просмотра
Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

Киевщина усиливает энергоустойчивость громад: в четырех районах планируют установить 14 когенерационных установок

  •  32898 просмотра

Киев

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

  •  9319 просмотра
Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

  •  11691 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

  •  11661 просмотра
В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

  •  12195 просмотра
Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

  •  39411 просмотра