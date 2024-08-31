Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

Десантники 80-й бригады во время боев на курщине захватили семь российских танков, среди которых новейший Т-90М, четыре Т-80 БВМ и два Т-72. Об этом рассказали в десантно-штурмовых войсках, пишет УНН.

Во время боев на курщине десантники 80-й бригады захватили семь российских танков, включая новейший Т-90М, четыре Т-80 БВМ и два Т-72.

"Я всегда мечтал захватить российский танк", - поделился военнослужащий Богдан, который вместе с побратимами и представителями СБУ сумел захватить несколько новых Т-80 БВМ в окрестностях города Суджа в первые дни боев.

Офицер-танкист Галицкой бригады Дмитрий отметил, что захваченные танки станут важным дополнением и усилят бронетанковые силы Львовских десантников в будущих боях с российскими силами.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление Украины в курском районе россии является законным. По его словам, Украина имеет право на самооборону, которое не ограничивается границей.