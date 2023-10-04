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Триватимуть 10 днів: Словаччина ввела перевірки на кордоні з Угорщиною

Триватимуть 10 днів: Словаччина ввела перевірки на кордоні з Угорщиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Через міграцію з четверга Словаччина вводить прикордонний контроль на кордоні з Угорщиною, який триватиме 10 днів. Таке рішення прийняв уряд Словаччини, передає УНН.

Деталі

Згідно з урядовими матеріалами, перевірки будуть проводитися на тих ділянках кордону між Словаччиною та Угорщиною, де існує ризик незаконного проникнення. Загалом протяжність кордону між цими країнами становить 655 км. В рішенні уряду говориться, що перевірки мають якомога менше впливати на потік транскордонного трафіку.

Нагадаємо

У вівторок Чехія, Польща, а потім і Австрія оголосили, що з 4 жовтня вони запровадили тимчасовий прикордонний контроль зі Словаччиною. Усі ці чотири країни, як і Угорщина, входять до Шенгенської зони вільного пересування осіб. У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що міграція вимагає європейського рішення на зовнішніх кордонах.

Словацькі транспортні служби ще не повідомляли про затримки на прикордонних переходах із Чехією, Польщею та Австрією. За даними ЗМІ, влада Польщі закрила деякі переходи зі Словаччиною.

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