Они продлятся 10 дней: Словакия ввела проверки на границе с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Из-за миграции с четверга Словакия вводит пограничный контроль на границе с Венгрией, который продлится 10 дней. Такое решение приняло правительство Словакии, передает УНН.
Детали
Согласно правительственным материалам, проверки будут проводиться на тех участках границы между Словакией и Венгрией, где существует риск незаконного проникновения. В целом протяженность границы между этими странами составляет 655 км. В решении правительства говорится, что проверки должны как можно меньше влиять на поток трансграничного трафика.
Напомним
Во вторник Чехия, Польша, а затем и Австрия объявили, что с 4 октября они ввели временный пограничный контроль со Словакией. Все эти четыре страны, как и Венгрия, входят в Шенгенскую зону свободного передвижения лиц. В ответ премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что миграция требует европейского решения на внешних границах.
Словацкие транспортные службы еще не сообщали о задержках на пограничных переходах с Чехией, Польшей и Австрией. По данным СМИ, власти Польши закрыли некоторые переходы со Словакией.
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