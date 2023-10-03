Чехія, Польща та Австрія вводять контроль на кордоні зі Словаччиною через нелегальних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Чехія, Польща та Австрія 10 днів поспіль проводимуть вибіркові перевірки на дорогах уздовж кордону зі Словаччиною для того, щоб припинити потік нелегальних мігрантів. Про це заявили представники урядів країн, передає УНН.
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“З 4 жовтня ми тимчасово запроваджуємо контроль на кордоні зі Словаччиною. Цей захід необхідний для ефективної боротьби з групами контрабандистів та нелегальною міграцією”, — написав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у соцмережі Х.
Деталі
За словами міністра Ракушана, вибіркові перевірки будуть проводитися по всій довжині кордону зі Словаччиною таким чином, щоб якомога менше обмежувати транскордонний рух та не створювати додаткове навантаження на пасажирів.
Він додав, що чеський уряд працює у координації з Польщею та Австрією, яка зі свого боку контролюватиме кордон зі Словаччиною у подібний спосіб. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтвердив інформацію.
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“Починаючи з опівночі ми знову вводимо прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною”, — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
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Обидві країни запровадили цей захід терміном до 13 жовтня, але його може бути продовжено залежно від поточної ситуації.
Прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор у відповідь на рішення сусідніх країн заявив, що вони відреагують на введення Польщею і Чехією прикордонних перевірок. Заява з боку словацького уряду очікується у середу, 4 жовтня.
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