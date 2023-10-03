Чехия, Польша и Австрия вводят контроль на границе со Словакией из-за нелегальных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Чехия, Польша и Австрия 10 дней подряд будут проводить выборочные проверки на дорогах вдоль границы со Словакией для того, чтобы прекратить поток нелегальных мигрантов. Об этом заявили представители правительств стран, передает УНН.
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“С 4 октября мы временно вводим контроль на границе с Словакией. Эта мера необходима для эффективной борьбы с группами контрабандистов и нелегальной миграцией”, — написал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в соцсети Х.
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По словам министра Ракушана, выборочные проверки будут проводиться по всей длине границы с Словакией таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать трансграничное движение и не создавать дополнительную нагрузку на пассажиров.
Он добавил, что чешское правительство работает в координации с Польшей и Австрией, которая с своей стороны будет контролировать границу с Словакией подобным образом. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер подтвердил информацию.
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“Начиная с полуночи мы снова вводим пограничный контроль на границе со Словакией”, — заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.
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Обе страны ввели эту меру сроком до 13 октября, но она может быть продлена в зависимости от текущей ситуации.
Премьер-министр Словакии Людовит Одор в ответ на решение соседних стран заявил, что они отреагируют на введение Польшей и Чехией пограничных проверок. Заявление со стороны словацкого правительства ожидается в среду, 4 октября.
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