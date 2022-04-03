Тривалі затримки з переселенням афганців слугують попередженням для українських біженців - The Wall Street Journal

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 64467 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 74324 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 84513 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 89682 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 100043 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 152534 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71474 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 152167 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110048 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69522 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3м/с
60%
Популярнi новини

Навіть організували Макдональдс: громадяни Китаю, взяті в полон, задоволені ставленням України до них

14 квітня, 15:57 • 10382 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24989 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 14113 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

14 квітня, 17:42 • 10810 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14990 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 64470 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 152535 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175878 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 152169 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96824 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99395 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43946 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47306 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61887 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Тривалі затримки з переселенням афганців слугують попередженням для українських біженців - The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 179260 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Адміністрація Байдена не дозволила жодному афганцю в США  перетнути кордон, через програму, оприлюднену минулого літа, щоб допомогти тим, хто працює на американські групи допомоги та компанії. Така затримка через жорсткі вимоги та відставання в системі сигналізує про потенційні проблеми для українських біженців. Про це зауважує The Wall Street Journal, передає УНН.

Тривалі затримки з переселенням афганців слугують попередженням для українських біженців - The Wall Street Journal

Деталі

Оголошення адміністрації спеціальної програми біженців для афганців показало, що низка людей перебуває в небезпеці через їх зв’язок із США. Цей крок відкрив шлях для афганців, які працюють на американських підрядників, некомерційні організації та новини.

Але протягом наступних восьми місяців жоден афганець, який подав заявку за новою пріоритетною програмою, не був прийнятий до США.

За словами представника Держдепартаменту, на обробку біженця для переселення потрібно від 12 до 18 місяців або більше, і адміністрація працює в рамках цього терміну. Організації з питань біженців кажуть, що терміни нереальні, оскільки у більшості випадків знадобиться два-три роки, якщо не будуть зроблені певні кроки для прискорення розгляду та усунення відставання.

Кожен, хто хоче приїхати до США як біженець, повинен пройти співбесіду, щоб визначити, чи відповідає він індивідуальним вимогам. Уряд ще не відправив офіцерів з питань біженців для опитування афганських біженців, які відповідають вимогам пріоритетної програми.

Нещодавно адміністрація Байдена створила окрему прискорену програму для біженців, яка, за її словами, дозволить уряду опитувати та обробляти біженців протягом 30 днів. Програма здебільшого орієнтована на афганців, які працювали в посольстві США, та на вузьку групу інших осіб.

Експерти з переселення кажуть, що легше схвалити українців, ніж афганців. США мають потужну військову присутність у сусідній Польщі , де, ймовірно, буде проходити перевірка біженців, і, як очікується, перевірка буде швидшою.

Цитата

"Коли мова йде про Україну, ми можемо лише молитися, щоб адміністрація Байдена пішла іншим шляхом, ніж з афганцями", – сказав Марк Хетфілд, президент HIAS, організації єврейського переселення в США.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки заявили, що приймуть до 100 000 біженців з України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$65.10
Bitcoin
$84,896.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.56
Ethereum
$1,631.41