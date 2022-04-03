Тривалі затримки з переселенням афганців слугують попередженням для українських біженців - The Wall Street Journal

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Оголошення адміністрації спеціальної програми біженців для афганців показало, що низка людей перебуває в небезпеці через їх зв’язок із США. Цей крок відкрив шлях для афганців, які працюють на американських підрядників, некомерційні організації та новини.

Але протягом наступних восьми місяців жоден афганець, який подав заявку за новою пріоритетною програмою, не був прийнятий до США.

За словами представника Держдепартаменту, на обробку біженця для переселення потрібно від 12 до 18 місяців або більше, і адміністрація працює в рамках цього терміну. Організації з питань біженців кажуть, що терміни нереальні, оскільки у більшості випадків знадобиться два-три роки, якщо не будуть зроблені певні кроки для прискорення розгляду та усунення відставання.

Кожен, хто хоче приїхати до США як біженець, повинен пройти співбесіду, щоб визначити, чи відповідає він індивідуальним вимогам. Уряд ще не відправив офіцерів з питань біженців для опитування афганських біженців, які відповідають вимогам пріоритетної програми.

Нещодавно адміністрація Байдена створила окрему прискорену програму для біженців, яка, за її словами, дозволить уряду опитувати та обробляти біженців протягом 30 днів. Програма здебільшого орієнтована на афганців, які працювали в посольстві США, та на вузьку групу інших осіб.

Експерти з переселення кажуть, що легше схвалити українців, ніж афганців. США мають потужну військову присутність у сусідній Польщі , де, ймовірно, буде проходити перевірка біженців, і, як очікується, перевірка буде швидшою.

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"Коли мова йде про Україну, ми можемо лише молитися, щоб адміністрація Байдена пішла іншим шляхом, ніж з афганцями", – сказав Марк Хетфілд, президент HIAS, організації єврейського переселення в США.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки заявили, що приймуть до 100 000 біженців з України.