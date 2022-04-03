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Длительные задержки с переселением афганцев служат предупреждением для украинских беженцев - The Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 179260 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Администрация Байдена не позволила ни одному афганцу в США пересечь границу, через программу, обнародованную прошлым летом, чтобы помочь тем, кто работает на американские группы помощи и компании. Такая задержка из-за жестких требований и отставания в системе сигнализирует о потенциальных проблемах для украинских беженцев. Об этом отмечает The Wall Street Journal, передает УНН.

Длительные задержки с переселением афганцев служат предупреждением для украинских беженцев - The Wall Street Journal

Детали

Объявление администрации специальной программы беженцев для афганцев показало, что ряд людей находится в опасности из-за их связи с США. Этот шаг открыл путь для афганцев, работающих на американских подрядчиков, некоммерческие организации и новости.

Но в течение следующих восьми месяцев ни один афганец, подавший заявку по новой приоритетной программе, не был принят в США.

По словам представителя Госдепартамента, на обработку беженца для переселения нужно от 12 до 18 месяцев или больше, и администрация работает в рамках этого срока. Организации по вопросам беженцев говорят, что сроки нереальны, поскольку в большинстве случаев понадобится два-три года, если не будут сделаны определенные шаги для ускорения рассмотрения и устранения отставания.

Каждый, кто хочет приехать в США в качестве беженца, должен пройти собеседование, чтобы определить, соответствует ли оно индивидуальным требованиям. Правительство еще не отправило офицеров по вопросам беженцев для опроса афганских беженцев, которые отвечают требованиям приоритетной программы.

Недавно администрация Байдена создала отдельную ускоренную программу для беженцев, которая, по ее словам, позволит правительству опрашивать и обрабатывать беженцев в течение 30 дней. Программа в основном ориентирована на афганцев, работавших в посольстве США, и на узкую группу других лиц.

Эксперты по переселению говорят, что легче одобрить украинцев, чем афганцев. США имеют мощную военное присутствие в соседней Польше , где, вероятно, будет проходить проверка беженцев, и, как ожидается, проверка будет быстрой.

Цитата

"Когда речь идет об Украине, мы можем только молиться, чтобы администрация Байдена пошла другим путем, чем с афганцами", - сказал Марк Хэтфилд, президент HIAS, организации еврейского переселения в США.

Напомним

Соединенные Штаты Америки заявили, что примут до 100 000 беженцев с Украины.

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