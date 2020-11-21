Триразовий чемпіон НБА отримав травму і пропустить другий сезон поспіль

30-річний баскетболіст отримав важке пошкодження, а саме розрив ахіллового сухожилля. Травму американець отримав під час двостороннього тренувального матчу в одному із залів Лос-Анджелеса. У грі брали участь колишні і нинішні гравці НБА.

Попередній сезон Томпсон пропустив через розрив хрестоподібних зв’язок коліна.

Примітно, що 30-річний Томпсон триразовий чемпіон НБА у складі “Ворріорс” (2015, 2017-18) і п’ятикратний учасник Матчу всіх зірок. Зі збірною США Томпсон перемагав на Олімпійських іграх 2016 і чемпіонаті світу 2014.

Додамо, у сезоні 2018-19 років американець відіграв 78 матчів за “Голден Стейт” і набирав в середньому по 21,5 очок при 3,8 підбирання за гру.