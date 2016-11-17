Триповерховий житловий будинок горів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Обухові Київської області рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася в триповерховому житловому будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Київській області.
Так, 17 листопада о 11:50 до рятувальників Обухівського району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку в місті Обухів по вулиці Піщана.
На місці події рятувальники встановили, що горить третій поверх триповерхового житлового будинку розмірами 30×10м. рятувальники ліквідували пожежу о 14:35. На пожежі працювали 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Вогнем знищено 100м2 покрівлі та речі домашнього вжитку в квартирах на третьому поверсі. В результаті злагоджених та оперативних дій рятувальників врятовано житлові приміщення на нижче розташованих поверхах.
Причина пожежі та збитки наразі встановлюються.