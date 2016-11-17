Трехэтажный жилой дом горел в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Обухове Киевской области спасатели ликвидировали пожар, который произошел в трехэтажном жилом доме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киевской области.
Так, 17 ноября в 11:50 к спасателям Обуховского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в городе Обухов по улице Песчаная.
На месте происшествия спасатели установили, что горит третий этаж трехэтажного жилого дома размерами 30 × 10 м. спасатели ликвидировали пожар в 14:35. На пожаре работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Огнем уничтожено 100м2 кровли и вещи домашнего обихода в квартирах на третьем этаже. В результате слаженных и оперативных действий спасателей спасено жилые помещения на ниже расположенных этажах.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.