Три російські підводні човни з крилатими ракетами рухаються до Сирії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Три підводні човни, оснащені крилатими ракетами, рухаються до Сирії. Про це повідомляє британська газета The Sunday Times з посиланням на джерела в королівському флоті Великої Британії, передає УНН.
Як зазначає видання, королівський військово-морський флот Британії відстежує переміщення двох атомних підводних кораблів, які належать до класу "Акула", і одного дизель-електричного підводного човна класу "Кіло".
За інформацією видання, ці човни минулого тижня вийшли в Північну Атлантику з баз в районі Мурманська і пізніше приєдналися до корабельної групи на чолі з крейсером "Адмірал Кузнєцов", яка 21 жовтня перетнула Ла-Манш.
Повідомляється що, група зараз перебуває біля північного узбережжя Африки в режимі очікування і, можливо, буде наносити удари Алеппо.