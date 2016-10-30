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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Три російські підводні човни з крилатими ракетами рухаються до Сирії – ЗМІ

Три російські підводні човни з крилатими ракетами рухаються до Сирії – ЗМІ

Київ • УНН

 • 12228 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Три підводні човни, оснащені крилатими ракетами, рухаються до Сирії. Про це повідомляє британська газета The Sunday Times з посиланням на джерела в королівському флоті Великої Британії, передає УНН.

Як зазначає видання, королівський військово-морський флот Британії відстежує переміщення двох атомних підводних кораблів, які належать до класу "Акула", і одного дизель-електричного підводного човна класу "Кіло".

За інформацією видання, ці човни минулого тижня вийшли в Північну Атлантику з баз в районі Мурманська і пізніше приєдналися до корабельної групи на чолі з крейсером "Адмірал Кузнєцов", яка 21 жовтня перетнула Ла-Манш.

Повідомляється що, група зараз перебуває біля північного узбережжя Африки в режимі очікування і, можливо, буде наносити удари Алеппо.

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