Три российские подводные лодки с крылатыми ракетами движутся к Сирии - СМИ

Как отмечает издание, королевский военно-морской флот Великобритании отслеживает перемещение двух атомных подводных кораблей, принадлежащих к классу "Акула", и одной дизель-электрической подводной лодки класса "Кило".

По информации издания, эти лодки на прошлой неделе вышли в Северную Атлантику с баз в районе Мурманска и позже присоединились к корабельной группе во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов", которая 21 октября пересекла Ла-Манш.

Сообщается, что группа сейчас находится у северного побережья Африки в режиме ожидания и, возможно, будет наносить удары по Алеппо.