Три российские подводные лодки с крылатыми ракетами движутся к Сирии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами, движутся к Сирии. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в королевском флоте Великобритании, передает УНН.
Как отмечает издание, королевский военно-морской флот Великобритании отслеживает перемещение двух атомных подводных кораблей, принадлежащих к классу "Акула", и одной дизель-электрической подводной лодки класса "Кило".
По информации издания, эти лодки на прошлой неделе вышли в Северную Атлантику с баз в районе Мурманска и позже присоединились к корабельной группе во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов", которая 21 октября пересекла Ла-Манш.
Сообщается, что группа сейчас находится у северного побережья Африки в режиме ожидания и, возможно, будет наносить удары по Алеппо.