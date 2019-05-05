Три результативні паси Тайсона допомогли "Шахтарю" розгромити "Львів"

Останній матч між цими командами на полі “гірників” у листопаді минулого року закінчився без голів. Цього разу господарі не залишили шансів супернику.

Перший тайм вийшов видовищним і багатим на гольові моменти. Відкрити рахунок вдалося на 17-й хвилині: після удару Мораеса м’яч пару раз зрикошетив і від ноги Альваро влетів в сітку — 1:0, проте реалізація підводила “помаранчево-чорних”.

Реалізація прийшла до футболістів “Шахтаря” в другій половині. На 51-й хвилині Тайсон чудовою передачею вивів Веллінгтона Нема на ворота, а бразилець легко переграв Бандуру і відзначився в другому матчі поспіль — 2:0. Тут же міг забивати Маркос Антоніо, але в першій спробі потрапив в кіпера, а при добиванні перекинув ворота. Уже в наступній атаці Тайсон протягнув м’яч через півполя і помітив ривок Сергія Болбата, який праворуч увійшов в штрафну і пробив в дальній кут — 3:0.

Крапку в цьому ударному відрізку поставив ще один українець: Тайсон перехопив м’яч в центрі і зіграв на Мораеса, Жуніор міг бити сам, але викотив в центр штрафного на Коваленко, а Віктор холоднокровно розібрався з воротарем — 4:0. Львів’яни прийти в себе так і не змогли, “оранжево-чорні” ж, витримавши паузу і провівши серію замін (за першу команду дебютував захисник Валерій Бондар), довели матч до розгрому. На 76-й хвилині Тете віддав направо Тайсону, і той прострілив точно на Алана Патріка, який встановив остаточний підсумок — 5:0.

Примітно, що “Шахтар” продовжив свою серію і з 2 грудня минулого року зберігає в УПЛ свої ворота “сухими”.