Три результативные пасы Тайсона помогли "Шахтеру" разгромить "Львов"

Последний матч между этими командами на поле “горняков” в ноябре прошлого года закончился без голов. На этот раз хозяева не оставили шансов сопернику.

Первый тайм получился зрелищным и богатым на голевые моменты. Открыть счет удалось на 17-й минуте: после удара Мораеса мяч пару раз срикошетил и от ноги Альваро влетел в сетку — 1:0, однако реализация подводила “оранжево-черных”.

Реализация пришла к футболистам “Шахтера” во второй половине. На 51-й минуте Тайсон замечательной передачей вывел Веллингтона Нема на ворота, а бразилец легко переиграл Бандура и отличился во втором матче подряд — 2:0. Здесь же мог забивать Маркос Антонио, но в первой попытке попал в голкипера, а при добивании перебросил ворота. Уже в следующей атаке Тайсон протащил мяч через полполя и заметил рывок Сергея Болбата, который справа вошел в штрафную и пробил в дальний угол — 3:0.

Точку в этом ударном отрезке поставил еще один украинец: Тайсон перехватил мяч в центре и сыграл на Мораеса, Жуниор мог бить сам, но выкатил в центр штрафной на Коваленко, а Виктор хладнокровно разобрался с вратарем — 4:0. Львовяне прийти в себя так и не смогли, “оранжево-черные” же, выдержав паузу и проведя серию замен (за первую команду дебютировал защитник Валерий Бондарь), довели матч до разгрома. На 76-й минуте Тете отдал направо Тайсону, и тот прострелил точно на Алана Патрика, который установил окончательный итог — 5:0.

Примечательно, что “Шахтер” продолжил свою серию и со 2 декабря прошлого года сохраняет в УПЛ свои ворота “сухими”.