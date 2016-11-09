Три пам'ятники на Полтавщині залишилися недекомунізованими
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Полтавській області ще залишилися три пам'ятники, що підпадають під дію закону про декомунізацію, але поки не демонтовані. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Вадим Штефан.
"На території Полтавської області недекомунізованими залишилися три пам'ятники. Зокрема, це пам'ятник Миколі Підгорному у Карлівці. Справа в тім, що місцеві жителі виступили проти демонтажу цього об'єкта, говорячи, що попри те, що М.Підгорний був членом комуністичної партії, він боровся з фашизмом", − зауважив В.Штефан.
За словами посадовця, ще два пам'ятники зараз розташовані на території приватних підприємств: це пам'ятник Ф.Енгельсу та В.Леніну.
"Раніше ці об’єкти були споруджені на території колгоспів, які в подальшому були приватизовані. Зараз ці два пам'ятники розташовані на території приватних агрофірм, тобто перебувають на балансі приватних господарств", − пояснив В.Штефан.
Нагадаємо, комунальне підприємство Кропивницького декомунізують.