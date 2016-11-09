Три памятника на Полтавщине остались недекомунизоваными
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Полтавской области еще остались три памятника, подпадающих под действие закона о декоммунизации, но пока не демонтированы. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Вадим Штефан.
"На территории Полтавской области недекомунизоваными остались три памятника. В частности, это памятник Николаю Подгорному в Карловке. Дело в том, что местные жители выступили против демонтажа этого объекта, говоря, что несмотря на то, что Н.Подгорный был членом коммунистической партии, он боролся с фашизмом ", - отметил В.Штефан.
По словам чиновника, еще два памятника сейчас расположены на территории частных предприятий: это памятник Ф.Энгельсу и Ленину.
"Раньше эти объекты были построены на территории колхозов, которые в дальнейшем были приватизированы. Сейчас эти два памятника расположены на территории частных агрофирм, то есть находятся на балансе частных хозяйств", - пояснил В.Штефан.
Напомним, коммунальное предприятие Кропивницкого декомунизуют .