Три памятника на Полтавщине остались недекомунизоваными

"На территории Полтавской области недекомунизоваными остались три памятника. В частности, это памятник Николаю Подгорному в Карловке. Дело в том, что местные жители выступили против демонтажа этого объекта, говоря, что несмотря на то, что Н.Подгорный был членом коммунистической партии, он боролся с фашизмом ", - отметил В.Штефан.

По словам чиновника, еще два памятника сейчас расположены на территории частных предприятий: это памятник Ф.Энгельсу и Ленину.

"Раньше эти объекты были построены на территории колхозов, которые в дальнейшем были приватизированы. Сейчас эти два памятника расположены на территории частных агрофирм, то есть находятся на балансе частных хозяйств", - пояснил В.Штефан.

Напомним, коммунальное предприятие Кропивницкого декомунизуют .