Три клуби вилетіли з розіграшу АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Визначились три клуби, які завершили чемпіонат Англійської Прем’єр-ліги в зоні вильоту та проведуть наступний сезон в Чемпіоншипі, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Перемога “Борнмута” над “Евертоном (3:1) не врятувала клуб від вильоту. “Бормут” заробив 34 очки проти 35-ти у “Астон Вілли”, яка посіла рятівне 17 місце.
На передостанній сходинці опинився ФК “Уотфорд”, який поступився “Арсеналу” (2:3) — 34 очки. Також вилетів “Норвіч”, який набрав тільки 21 пункт.
Нагадаємо, що путівки з Чемпіоншипу до АПЛ вже отримали “Лідс” та “Вест Бромвіч”.