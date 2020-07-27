Три клуба вылетели из розыгрыша АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Определились три клуба, которые завершили чемпионат Английской Премьер-лиги в зоне вылета и проведут следующий сезон в Чемпионшипе, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Победа “Борнмута” над “Эвертоном (3:1) не спасла клуб от вылета. “Бормут” заработал 34 очка против 35-ти у “Астон Виллы”, которая заняла спасительное 17 место.
На предпоследней строчке оказался ФК “Уотфорд”, который уступил “Арсеналу” (2:3) — 34 очка. Также вылетел “Норвич”, который набрал только 21 пункт.
Напомним, что путевки с Чемпионшипа в АПЛ уже получили “Лидс” и “Вест Бромвич”.