Визначився другий новачок Англійської Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. ФК "Вест Бромвіч Альбіон" отримав путівку в АПЛ на сезону 2020-21 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У заключному, 46 турі англійського Чемпіоншипу “Вест Бромвіч” зіграв внічию із “КПР” — 2:2. Натомість конкуренти клубу за другий рядок чемпіонату “Фулхем” та “Брентфорд” також не зуміли перемогти.
Таким чином, “ВБА” набрав 82 очки і обігнав на один бал “Брентфорд” та на два — “Фулхем”.
Крім “Брентфорда” і “Фулхема”, за третю путівку до одного з найсильніших футбольних європейських чемпіонатів також поведуть “Кардіфф” і “Суонсі”.
Нагадаємо, що першим новачком наступного сезону АПЛ став ФК “Лідс”.