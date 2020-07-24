Определился второй новичок Английской Премьер-лиги

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 6500 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 19080 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105005 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114380 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119048 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154216 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117790 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144190 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104646 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102896 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 24 июля. УНН. ФК "Вест Бромвич Альбион" получил путевку в АПЛ сезона 2020-21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В заключительном, 46 туре английского Чемпионшипа “Вест Бромвич” сыграл вничью с “КПР” — 2:2. Зато конкуренты клуба за вторую строчку чемпионата “Фулхэм” и “Брентфорд” также не сумели победить.

Таким образом, “ВБА” набрал 82 очка и обогнал на один балл “Брентфорд” и два — “Фулхэм”.

Кроме “Брентфорд” и “Фулхэма”, за третью путевку в один из сильнейших футбольных европейских чемпионатов также поведут “Кардифф” и “Суонси”.

Напомним, что первым новичком следующего сезона АПЛ стал ФК “Лидс”.

Украинские Национальные Новости

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