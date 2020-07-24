Определился второй новичок Английской Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. ФК "Вест Бромвич Альбион" получил путевку в АПЛ сезона 2020-21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В заключительном, 46 туре английского Чемпионшипа “Вест Бромвич” сыграл вничью с “КПР” — 2:2. Зато конкуренты клуба за вторую строчку чемпионата “Фулхэм” и “Брентфорд” также не сумели победить.
Таким образом, “ВБА” набрал 82 очка и обогнал на один балл “Брентфорд” и два — “Фулхэм”.
Кроме “Брентфорд” и “Фулхэма”, за третью путевку в один из сильнейших футбольных европейских чемпионатов также поведут “Кардифф” и “Суонси”.
Напомним, что первым новичком следующего сезона АПЛ стал ФК “Лидс”.