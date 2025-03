Третій особі в США висунули звинувачення у справі про російське втручання

"Джордж Пападопулос міста Чікаго, штат Іллінойс, визнав себе винним 5 жовтня 2017 р., у тому, що він зробив фальшиві заяви агентам ФБР, порушивши статтю 18 Кодексу США 1001. Справа була розкрита 30 жовтня 2017 року", - сказано в повідомленні.

В результаті Джордж Пападопулос стає вже третім зі списка чиновників, яким було пред’явлене звинувачення у рамках розслідування спец прокурора Роберта Мюллера про потенційну координацію між Росією та кампанією Д.Трампа.

Як повідомляв УНН, раніше в понеділок федеральній владі здались Колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, Пол Манафор та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс.

