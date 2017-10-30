Третьему лицу в США предъявлены обвинения по делу о российском вмешательства

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100561 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152463 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114867 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115582 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111997 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103924 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106950 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103464 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152604 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Третьему лицу в США предъявлены обвинения по делу о российском вмешательства

Третьему лицу в США предъявлены обвинения по делу о российском вмешательства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В понедельник, 30 октября, вскоре после того, как экс-глава избирательной кампании президента США Пол Манафорт сдался федеральным властям, бывший советник кампании Дональда Трампа Джордж Пападополус признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР, передает УНН со ссылкой на ABC News.

"Джордж Пападопулос города Чикаго, штат Иллинойс, признал себя виновным 5 октября 2017, в том, что он сделал фальшивые заявления агентам ФБР, нарушив статью 18 Кодекса США 1001. Дело было раскрыто 30 октября 2017", - говорится в сообщении.

В результате Джордж Пападопулос становится уже третьим из списка чиновников, которым было предъявлено обвинение в рамках расследования спец прокурора Роберта Мюллера о потенциальной координацию между Россией и кампанией Д.Трамп.

BREAKING: Former Trump campaign advisor George Papadopolous has pleaded guilty to making false statements to FBI agents. pic.twitter.com/VXZKTOmK8m

- ABC News (@ABC) 30 октября 2017

Как сообщал УНН, ранее в понедельник федеральной власти сдались Бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс.

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