Третьему лицу в США предъявлены обвинения по делу о российском вмешательства

"Джордж Пападопулос города Чикаго, штат Иллинойс, признал себя виновным 5 октября 2017, в том, что он сделал фальшивые заявления агентам ФБР, нарушив статью 18 Кодекса США 1001. Дело было раскрыто 30 октября 2017", - говорится в сообщении.

В результате Джордж Пападопулос становится уже третьим из списка чиновников, которым было предъявлено обвинение в рамках расследования спец прокурора Роберта Мюллера о потенциальной координацию между Россией и кампанией Д.Трамп.

BREAKING: Former Trump campaign advisor George Papadopolous has pleaded guilty to making false statements to FBI agents. pic.twitter.com/VXZKTOmK8m

- ABC News (@ABC) 30 октября 2017

Как сообщал УНН, ранее в понедельник федеральной власти сдались Бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафор и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс.