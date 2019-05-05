Третій клуб від Англії кваліфікувався в Лігу чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Результати сьогоднішнього ігрового дня 37 туру АПЛ дозволили лондонському “Челсі” за тур до закінчення чемпіонату забезпечити собі місце в топ-4, інформує УНН з посиланням на сайт “синіх”.
“Челсі” на “Стемфорд Брідж” розгромили “Вотфорд” (3:0). “Челсі” крупно переграв “шершнів” завдяки голам Рубена Лофтус-Чіка, Давида Луїса і Гонсало Ігуаїна, а їх головні конкуренти, “Арсенал” і “Манчестер Юнайтед”, втратили очки в своїх матчах. “Ман Юнайтед” не зміг здолати на виїзді “Хаддерсфілд” (1:1) і зіграє в наступному сезоні в Лізі Європи.
Ці результати дозволили команді Мауріціо Саррі достроково кваліфікуватися в Лігу Чемпіонів.
За тур до закінчення чемпіонату “сині” вийшли на третє місце (71 очок) і забезпечили собі перевагу над “Арсеналом” (67) і “Ман Юнайтед” (66) за підсумками сезону.
Примітно, що “каноніри” все ще можуть наздогнати “Тотенхем” за очками, але вони значно поступаються “шпорам” за різницею м’ячів.
Також додамо, у заключному турі “Челсі” зіграє на виїзді з “Лестером”, і перемога гарантує “синім” 3-е місце в АПЛ. “Тотенхем” проведе домашній матч з “Евертоном”, а “Арсенал” зіграє в гостях з “Бернлі”.