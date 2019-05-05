Третий клуб от Англии квалифицировался в Лигу чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Результаты сегодняшнего игрового дня 37 тура АПЛ позволили лондонскому “Челси” за тур до окончания чемпионата обеспечить себе место в топ-4, информирует УНН со ссылкой на сайт “синих”.
“Челси” на “Стэмфорд Бридж” разгромили “Уотфорд” (3:0). “Челси” крупно переиграл “шершней” благодаря голам Рубена Лофтус-Чика, Давида Луиса и Гонсало Игуаина, а их главные конкуренты, “Арсенал” и “Манчестер Юнайтед”, потеряли очки в своих матчах. “Манчестер Юнайтед” не смог одолеть на выезде “Хаддерсфилд” (1:1) и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.
Эти результаты позволили команде Маурицио Сарри досрочно квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
За тур до окончания чемпионата “синие” вышли на третье место (71 очков) и обеспечили себе преимущество над “Арсеналом” (67) и “Манчестер Юнайтед” (66) по итогам сезона.
Примечательно, что “канониры” все еще могут догнать “Тоттенхэм” по очкам, но они значительно уступают “шпорам” по разнице мячей.
Также добавим, в заключительном туре “Челси” сыграет на выезде с “Лестером”, и победа гарантирует “синим” 3-е место в АПЛ. “Тоттенхэм” проведет домашний матч с “Эвертоном”, а “Арсенал” сыграет в гостях с “Бернли”.