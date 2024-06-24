Третій Миколайчук OPEN: Визначено переможців кінофестивалю у Чернівцях
Київ • УНН
На третьому відкритому кінофестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях у різних номінаціях були відзначені такі фільми, як" Сонечко", "Нюанс","Назавжди-Назавжди" та "Кріпачка".
У Чернівцях завершився третій кінофестиваль Миколайчук OPEN з нагородами за кращі короткометражні та повнометражні фільми. Серед переможців — "Сонечко" (Спеціальна відзнака від AMO Pictures), "Нюанс", "Назавжди-Назавжди" та "Кріпачка". Про це повідомляє фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, передає УНН.
Деталі
У Чернівцях завершився третій кінофестиваль Миколайчук OPEN.
Організатори оголосили список фільмів-переможців, які отримали визнання від аудиторії та журі. Відзначення "Спеціальна відзнака від AMO Pictures" отримав фільм "Сонечко", режисером якого є Sergiy Coolybyshev. Переможцем національного короткометражного конкурсу став фільм "Нюанс" від Маргарити Воронової та Олега Кібальника.
У міжнародному повнометражному конкурсі друге місце за глядацьким голосуванням здобув фільм "Назавжди-Назавжди", режисером якого є Anna Buryachkova. Головною перемогою в цій категорії став фільм "Кріпачка", створений ДК (Дорота Кобєла) та Г'ю Велчмани.
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