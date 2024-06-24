В Черновцах завершился третий кинофестиваль Миколайчук OPEN с наградами за лучшие короткометражные и полнометражные фильмы. Среди победителей - " Солнышко "(специальная награда от AMO Pictures)," Нюанс"," навсегда-навсегда "и"крепостница". Об этом сообщает фестиваль зрительского кино Миколайчук OPEN, передает УНН.

Детали

В Черновцах завершился третий кинофестиваль Миколайчук OPEN.

Организаторы объявили список фильмов-победителей, получивших признание от аудитории и жюри. Празднование " специальная награда от AMO Pictures "получил фильм" Солнышко", режиссером которого является Sergiy Coolybyshev. Победителем национального короткометражного конкурса стал фильм" Нюанс " от Маргариты Вороновой и Олега Кибальника.

В международном полнометражном конкурсе второе место по зрительскому голосованию получил фильм "навсегда-навсегда", режиссером которого является Anna Buryachkova. Главной победой в этой категории стал фильм "крепостница", созданный ДК (Дорота Кобила) и Хью Уэлчманы.

Каннский кинофестиваль обнародовал конкурсную программу, среди фильмов есть и российский