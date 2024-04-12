Каннский кинофестиваль обнародовал конкурсную программу, среди фильмов есть и российский

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Limonov: The Ballad of Eddie" примет участие в борьбе за Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Также покажут фильм Сергея Лозницы, который считает себя украинцем, но лента не будет участвовать в конкурсе. Эту информацию объявили на официальном сайте фестиваля, пишет УНН.

Детали

Каннский кинофестиваль, который будет проходить в этом году с 15 по 25 мая, опубликовал программу с фильмами.

Откроет фестиваль французская комедия Квентина Дюпье "Второй акт" (Le Deuxième Acte) с Леа Сейду в главной роли. Этот фильм не участвует в основной конкурсной программе фестиваля.

Среди фильмов, которые будут соревноваться за главную награду:

"Мегалополис" (Megalopolis) американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы;

"Ученик" (The Apprentice) американца Али Аббаси;

"Виды доброты" (Kinds Of Kindness) режиссера из Великобритании Йоргоса Лантимоса;

"Саван" (The Shrouds) Дэвида Кроненберга из Франции;

"Парфенопы" (Parthenope) итальянца Паоло Соррентино.

В основную конкурсную программу попал фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Limonov: The Ballad of Eddie". В нем рассказывается об эдуарде лимонове - российском писателе, представителе национал-большевиков, известного своими украинофобскими взглядами. В частности, он агитировал отдать Крым россии, из-за чего оказался в украинском списке нон грата.

В рамках программы специальных показов состоится премьера фильма о российском вторжении в Украину "Вторжение" (The Invasion) Сергея Лозницы, который называет себя украинским режиссером.

Напомним

Два украинских кинофестиваля - Одесский международный кинофестиваль и Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов - получили гранты от программы ЕС "Креативная Европа".

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