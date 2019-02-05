Тренер Моурінью отримав умовний тюремний термін

56-річний португалець пішов на угоду з прокурорами, про яку було оголошено сьогодні. Моурінью отримав один рік позбавлення волі. Також фахівець змушений виплатити 2 млн євро штрафу.

Португалець омине виплати 3 млн євро, адже погодився на звинувачення та заплатить на 1 млн євро менше в державну казну.

Примітно, що 12 місяців позбавлення волі будуть носити умовний характер, адже в іспанському законодавстві немає реальних термінів за економічні злочини, вчинені вперше.

Зауважимо, що Моурінью приховав дохід від іміджевих прав в період 2011 і 2012 років на загальну суму 3,3 млн євро.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" звільнив наставника Моурінью.