Тренер Моурінью отримав умовний тюремний термін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Екс-тренер "Манчестер Юнайтед" португалець Жозе Моуріньо отримав покарання за ухилення від сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
56-річний португалець пішов на угоду з прокурорами, про яку було оголошено сьогодні. Моурінью отримав один рік позбавлення волі. Також фахівець змушений виплатити 2 млн євро штрафу.
Португалець омине виплати 3 млн євро, адже погодився на звинувачення та заплатить на 1 млн євро менше в державну казну.
Примітно, що 12 місяців позбавлення волі будуть носити умовний характер, адже в іспанському законодавстві немає реальних термінів за економічні злочини, вчинені вперше.
Зауважимо, що Моурінью приховав дохід від іміджевих прав в період 2011 і 2012 років на загальну суму 3,3 млн євро.
Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" звільнив наставника Моурінью.