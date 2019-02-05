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Тренер Моуринью получил условный тюремный срок

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуриньо получил наказание за уклонение от уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

56-летний португалец пошел на сделку с прокурорами, о которой было объявлено сегодня. Моуринью получил один год лишения свободы. Также специалист вынужден выплатить 2 млн евро штрафа.

Португалец обойдет выплаты 3 млн евро, ведь согласился на обвинения и заплатит на 1 млн евро меньше в государственную казну.

Примечательно, что 12 месяцев лишения свободы будут носить условный характер, ведь в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.

Отметим, что Моуринью скрыл доход от имиджевых прав в период 2011 и 2012 годов на общую сумму 3,3 млн евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уволил наставника Моуринью.

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