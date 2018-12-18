"Манчестер Юнайтед" звільнив наставника Моурінью
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Гранд англійського футболу "Манчестер Юнайтед" вирішив припинити співпрацю із головним тренером команди португальцем Жозе Моурінью, передає УНН з посиланням на прес-службу "червоних дияволів".
"Манчестер Юнайтед" повідомляє, що Жозе Моурінью залишає клуб. Ми хочемо подякувати йому за роботу проведену в клубі і побажати удачі в майбутньому", - сказно в повідомленні.
Зазначено, ім'я виконуючого обов'язки наставника буде названо найближчим часом.
Зауважимо, що португальський фахівець очолив "МЮ" в травні 2016-го. Під його орудою команда стала володарем Ліги Європи, Кубку ліги Англії і Суперкубку Англії за підсумками минулого сезону.
Додамо, наразі "червоні дияволи" займають тільки 6 місце в АПЛ і відстають від лідера ліги на 19 балів.
Нагадаємо, дубль Шакірі у грі з "Манчестер Юнайтед" повернув "Ліверпуль" у лідери АПЛ.