"Манчестер Юнайтед" уволил наставника Моуринью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Гранд английского футбола "Манчестер Юнайтед" решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды португальцем Жозе Моуринью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "красных дьяволов".
"Манчестер Юнайтед" сообщает, что Жозе Моуринью покидает клуб. Мы хотим поблагодарить его за работу проведенную в клубе и пожелать удачи в будущем", - сказно в сообщении.
Отмечено, имя исполняющего обязанности наставника будет названо в ближайшее время.
Отметим, что португальский специалист возглавил "МЮ" в мае 2016-го. Под его руководством команда стала обладателем Лиги Европы, Кубка лиги Англии и Суперкубка Англии по итогам прошлого сезона.
Добавим, сейчас "красные дьяволы" занимают только 6 место в АПЛ и отстают от лидера лиги на 19 баллов.
Напомним, дубль Шакире в игре с "Манчестер Юнайтед" вернул "Ливерпуль" в лидеры АПЛ.