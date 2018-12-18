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"Манчестер Юнайтед" уволил наставника Моуринью

Киев • УНН

 • 12936 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Гранд английского футбола "Манчестер Юнайтед" решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды португальцем Жозе Моуринью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" уволил наставника Моуринью

"Манчестер Юнайтед" сообщает, что Жозе Моуринью покидает клуб. Мы хотим поблагодарить его за работу проведенную в клубе и пожелать удачи в будущем", - сказно в сообщении.

Отмечено, имя исполняющего обязанности наставника будет названо в ближайшее время.

Отметим, что португальский специалист возглавил "МЮ" в мае 2016-го. Под его руководством команда стала обладателем Лиги Европы, Кубка лиги Англии и Суперкубка Англии по итогам прошлого сезона.

Добавим, сейчас "красные дьяволы" занимают только 6 место в АПЛ и отстают от лидера лиги на 19 баллов.

Напомним, дубль Шакире в игре с "Манчестер Юнайтед" вернул "Ливерпуль" в лидеры АПЛ.

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