Дубль Шакірі у грі з "Манчестер Юнайтед" повернув "Ліверпуль" у лідери АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У головному протистоянні 17 туру Англійської Прем’єр-ліги “Ліверпуль” на власному полі приймав футболістів “Манчестер Юнайтед”, передає кореспондент УНН.
До перерви команди обмінялися забитими голами. За господарів відзначився Садіо Мане, який грудьми прийняв передачу від Фабіньо та злету завдав гольового удару. Натомість невпевнена гра від кіпера Аліссона (випустив м’яч з рук після прострілу) призвела до вдалого добивання Лінгарда.
Джокером протистояння став швейцарець Шакірі, який з’явився на полі із заміни на 70 хвилині і в найближчий проміжок завдав двох точних пострілів — 3:1.
Відзначимо, що “мерсисайдці” мають серію із 6-ти перемог підряд.
Додамо, “Ліверпуль” повернувся на перший рядок, обігнавши “Манчестер Сіті” на один пункт (45). “Червоні дияволи” з 26 очками займають тільки 6-й щабель.