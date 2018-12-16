Дубль Шакири в игре с "Манчестер Юнайтед" вернул "Ливерпуль" в лидеры АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В главном противостоянии 17 тура Английской Премьер-лиги “Ливерпуль” на своем поле принимал футболистов “Манчестер Юнайтед”, передает корреспондент УНН.
До перерыва команды обменялись забитыми голами. У хозяев отличился Садио Мане, который грудью принял передачу от Фабиньо и с лета нанес голевой удар. Зато неуверенная игра от кипера Алиссона (выпустил мяч из рук после прострела) привела к удачному добивание Лингарда.
Джокером противостояния стал швейцарец Шакири, который появился на поле с замены на 70 минуте и в ближайший промежуток нанес два точных выстрелов — 3:1.
Отметим, что “мерсисайдцы” имеют серию из 6-ти побед подряд.
Добавим, “Ливерпуль” вернулся на первую строчку, обогнав “Манчестер Сити” на один пункт (45). “Красные дьяволы” с 26 очками занимают только 6-ю строку.