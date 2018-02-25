Тренер "Лаціо" про "Динамо": в теорії нам міг попастися більш сильніший суперник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Головний наставник римського “Лаціо” Сімоне Індзагі охарактеризував майбутнього супротивника “орлів” по 1/8 фіналу Ліги Європи — київське “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на Football Italia.
“Нам міг дістатися сильніший суперник на папері, але кияни наполегливо борються з “Шахтарем” в домашньому чемпіонаті. Ми має достатньо часу аби вірно підготуватися до матчів із “Динамо”, — заявив італійський фахівець.
Примітно, що Індзагі приділив велику увага питанню про фізичну і ментальну втому його команди, а також завірив, що клуб працюватиме над підвищенням організації в оборонних редутах.
“Я переконаний, що моя команда не відчуває фізичної втоми, але, можливо, вона трохи підсіла в емоційному плані. Мені подобається думати, що від цього страждають в основному ті, у кого не залишилося ніяких цілей в сезоні, а у нас їх повно. Також ми працюємо над тим, щоб пропускати менше голів, оскільки ми дуже багато виграємо, але при цьому маємо погану оборонну. З огляду на якість захисників в команді, ми повинні стати кращими”, — додав коуч.
Додамо, що перший поєдинок двоматчевого протистояння відбудеться на стадіоні “Олімпіко” в Римі 8-го березня.