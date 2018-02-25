Тренер "Лацио" о "Динамо": в теории нам мог попасться более сильный соперник

“Нам мог добраться сильнее соперник на бумаге, но киевляне настойчиво борются с “Шахтером” в домашнем чемпионате. Мы имеет достаточно времени, чтобы правильно подготовиться к матчам с “Динамо”, — заявил итальянский специалист.

Примечательно, что Индзаги уделил большое внимание вопросу о физической и ментальной усталость его команды, а также заверил, что клуб будет работать над повышением организации в оборонительных порядках.

“Я убежден, что моя команда не испытывает физической усталости, но, возможно, она немного подсела в эмоциональном плане. Мне нравится думать, что от этого страдают в основном те, у кого не осталось никаких целей в сезоне, а у нас их полно. Также мы работаем над тем, чтобы пропускать меньше голов, поскольку мы очень много выиграем, но при этом имеем плохую оборонительную. Учитывая качество защитников в команде, мы должны стать лучше”, — добавил коуч.

Добавим, что первый поединок двухматчевого противостояния состоится на стадионе “Олимпико” в Риме 8 марта.