Трендові кольори весни 2026: ice blue, пастель та яскраві акценти

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 1674 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 4666 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 4870 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 11758 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 12948 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 15154 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 16338 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15114 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13641 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 20931 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
61%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 15079 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 17130 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 21322 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 10157 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 17000 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 1188 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 4666 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 9066 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 17021 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 40558 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 21859 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 19344 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 21572 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 42783 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 49143 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136

Трендові кольори весни 2026: ice blue, пастель та яскраві акценти

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Весна 2026 року принесе нові дизайнерські колекції, що поєднують холодні та сонячні відтінки. Головним фаворитом сезону стане відтінок Ice Blue, а пастельна палітра повернеться в нових інтерпретаціях.

Трендові кольори весни 2026: ice blue, пастель та яскраві акценти

Весна 2026 року обіцяє стати справжнім святом для всіх справжніх поціновувачів естетики та гармонії у сучасному одязі. Нові дизайнерські колекції демонструють прагнення творців до легкості, свіжості та витонченості кожного образу. Кольорова палітра цього теплого сезону базується на дуже цікавому поєднанні холодних відтінків та сонячних тонів. Кожен знайде для себе щось особливе, що допоможе вдало виразити внутрішній стан через свій зовнішній вигляд, передає УНН.

Чому відтінок ice blue стане головним фаворитом сезону?

Колір крижаного синього ідеально підкреслює весняну прохолоду та природну чистоту ранкового травневого неба. Кожен такий відтінок виглядає надзвичайно шляхетно та додає кожному вашому образу особливої інтелектуальної вишуканості. Його дуже легко комбінувати з базовими кольорами, такими як чистий білий, світлий сірий або глибокий чорний. Провідні світові дизайнери вже впевнено представили нові колекції, де цей колір займає почесне місце.

Ви можете сміливо використовувати цей благородний відтінок як основний елемент або невелике стильне доповнення. Світло-блакитний колір чудово виглядає на легких напівпрозорих тканинах, натуральному шовку та якісній тонкій бавовні. Пропонуємо звернути увагу на декілька цікавих порад щодо гармонійного поєднання цього трендового кольору:

  • Носіть елегантні блакитні сорочки у поєднанні з класичними темними штанами або стильними джинсами.
    • Додавайте стильні аксесуари сріблястого кольору для створення ефекту холодного та привабливого металевого блиску.
      • Сміливо експериментуйте з різними текстурами, обираючи затишні в’язані речі саме такого ніжного відтінку.
        • Використовуйте яскраві хустки або невеликі сумки у блакитних тонах для повного завершення вигляду.
          • Використовуйте крижаний синій у взутті для створення незвичного та свіжого візуального акценту вашого вбрання.

            Як пастельна палітра змінить наше уявлення про моду?

            Ніжна пастельна палітра знову тріумфально повертається на подіуми у зовсім нових та незвичних інтерпретаціях. Лавандовий, пудровий та м’ятний кольори допомагають створити неповторну атмосферу спокою та підкресленої жіночної романтики. Сучасні та дуже витончені жіночі сукні у таких приємних відтінках стануть незамінною річчю кожного сезону. Дуже важливо завжди обирати якісні моделі з натуральних матеріалів, які будуть максимально приємними до вашого тіла.

            М’які кольори дозволяють створювати стильні монохромні образи, які зараз користуються надзвичайно великою популярністю. Такі продумані поєднання візуально витягують жіночий силует та роблять його набагато граційнішим та вишуканішим. Ви можете сміливо міксувати різні пастельні тони між собою для створення неймовірного та складного кольорового ефекту. Ця універсальна палітра чудово підходить як для офісних буднів, так і для особливих святкових подій.

            Де шукати натхнення для створення яскравих образів?

            Для тих сміливців, які люблять бути в центрі уваги, весна обов'язково запропонує насичені та яскраві акценти. Експерти у сфері сучасної моди радять звертати увагу на перевірені часом бренди з багатою історією. Наприклад, популярний бренд Polo Ralph Lauren дуже часто використовує яскраві кольори у своїх лінійках. Їхні речі допоможуть вам відчути позитивну енергію сезону та додадуть необхідного драйву вашому щоденному гардеробу.

            Яскраві та незвичні деталі можуть стати справжньою окрасою навіть найбільш стриманого та простого щоденного вбрання. Спробуйте впевнено поєднувати насичені аксесуари з нейтральним одягом для досягнення ідеального візуального балансу у вашому стилі. Такий творчий підхід дозволить вам легко виділитися серед великого натовпу та вдало підкреслити свою індивідуальність. Весна 2026 року щиро заохочує сміливі дизайнерські рішення та ваш особистий креативний підхід до вибору стилю.

            Лілія Подоляк

            Новини Бізнесу
            Тренд
            Бренд