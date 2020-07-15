Трасу під Житомиром на кілька годин перекривали через акцію протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Під Житомиром на трасі "Київ - Чоп" частково обмежували рух транспорту через акцію протесту. Наразі рух відновлено. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
Вказано, що зранку 15 липня на 128 км автодороги Київ – Чоп, поблизу села Гадзинки Житомирського району, учасники акції частково обмежили рух транспорту. Люди рухалися по пішохідному переходу, пропускаючи автомобілі екстрених служб.
На місці працювали поліцейські, які організовували об’їзд для транспортних засобів.
"Станом на 13:40 рух вказаною ділянкою повністю відновлений", - відзначили у поліції.
ЗМІ повідомляли, що трасу перекривали нібито учасники АТО/ООС через земельне питання.
Нагадаємо, під Верховною Радою відбулася сутичка між учасниками акції та поліцією.