Трассу под Житомиром на несколько часов перекрывали из-за акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Под Житомиром на трассе "Киев - Чоп" частично ограничивали движение транспорта из-за акции протеста. Сейчас движение восстановлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Указано, что утром 15 июля на 128 км автодороги Киев - Чоп, вблизи села Гадзинка Житомирского района, участники акции частично ограничили движение транспорта. Люди двигались по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб.
На месте работали полицейские, которые организовывали объезд для транспортных средств.
"По состоянию на 13:40 движение указанным участком полностью восстановлено", - отметили в полиции.
СМИ сообщали, что перекрывали трассу якобы участники АТО/ООС из-за земельного вопроса.
Напомним, под Верховной Радой произошла стычка между участниками акции и полицией.