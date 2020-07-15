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Під Радою відбулася сутичка між учасниками акції та поліцією

Під Радою відбулася сутичка між учасниками акції та поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Під Верховною Радою сьогодні відбулася сутичка між учасниками акції "Не хочу жити на смітнику" та поліцією, передає кореспондент УНН.

Так, сутичка між учасниками акції "Не хочу жити на смітнику" та правоохоронцями відбулася через спробу учасників пронести пакети зі сміттям до Верховної Ради.

Таким чином учасники акції хочуть продемонструвати проблему зростання звалищ та відсутність переробки сміття.

Нагадаємо, сьогодні Рада повинна розглянути законопроект №2207-1-д "Про управління відходами".

Як повідомлялося, президент Угорщини написав листа Зеленському через сміття в Тисі.

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