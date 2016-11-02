Трамвай наїхав на пішохода в Одесі

Трамвайний вагон 7-го маршруту, який слідував по Миколаївській дорозі, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка, який перетинав відокремлене трамвайне полотно, зліва направо по ходу руху трамвайного вагона, в невстановленому для переходу місці.

Водій вагона застосував заходи екстреного гальмування, одночасно включивши звуковий сигнал, проте, уникнути наїзду не вдалося. В результаті отриманих тілесних ушкоджень пішохід помер на місці ДТП. За фактом події ведеться досудове слідство.