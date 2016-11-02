Трамвай наїхав на пішохода в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Вчора ввечері о 22:05 трамвай наїхав на пішохода в Одесі, який перетинав колії у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Про це проінформували у прес-службі КП "Одесміськелектротранс", повідомляє УНН.
Трамвайний вагон 7-го маршруту, який слідував по Миколаївській дорозі, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка, який перетинав відокремлене трамвайне полотно, зліва направо по ходу руху трамвайного вагона, в невстановленому для переходу місці.
Водій вагона застосував заходи екстреного гальмування, одночасно включивши звуковий сигнал, проте, уникнути наїзду не вдалося. В результаті отриманих тілесних ушкоджень пішохід помер на місці ДТП. За фактом події ведеться досудове слідство.