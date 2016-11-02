Трамвай наехал на пешехода в Одессе

Трамвайный вагон 7-го маршрута, следовавший по Николаевской дороге, совершил наезд на пешехода - мужчину, который пересекал трамвайное полотно, слева направо по ходу движения трамвайного вагона, в неустановленном для перехода месте.

Водитель вагона применил меры экстренного торможения, одновременно включив звуковой сигнал, однако, избежать наезда не удалось. В результате полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте ДТП. По факту происшествия ведется следствие.