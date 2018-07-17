Трамп заявив, що антиросійські санкції залишаться в силі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Санкції Сполучених Штатів щодо Російської Федерації залишаться в силі, вони не будуть скасовані. Про це заявив у вівторок президент США Дональд Трамп у Білому домі перед зустріччю з представниками Конгресу США, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
“Так, залишаться. Ми не скасовуємо (санкції — прим.)”, — сказав глава держави, слова якого наводить агентство.
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Нагадаємо, США почали вводити санкції щодо РФ у зв’язку з подіями в Україні і анексією Криму Росією в березні 2014 року. Під їх дію потрапили кілька російських банків і компаній, а також держслужбовці, був заборонений “експорт американських товарів, технологій і послуг у Крим”. Американські інвестиції на території півострова теж опинилися поза законом.
Санкції неодноразово розширювалися і продовжувалися.
Як раніше повідомляв УНН, спікер Палати представників Сполучених Штатів Пол Райан у вівторок заявив, що готовий розглянути додаткові санкції проти Росії, а також підтвердив свою підтримку висновкам американської розвідки про те, що РФ втрутилась у президентські вибори в США у 2016 році.