Трамп заявил, что антироссийские санкции останутся в силе

"Да, останутся. Мы не отменяем (санкции - прим.)", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сайт Booking.com перестал работать в аннексированном Крыму

Напомним, США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма Россией в марте 2014 года. Под их действие попали несколько российских банков и компаний, а также госслужащие, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона.

Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Как ранее сообщал УНН, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Пол Райан во вторник заявил, что готов рассмотреть дополнительные санкции против России, а также подтвердил свою поддержку выводам американской разведки о том, что РФ вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году.