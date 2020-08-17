Трамп вперше прокоментував ситуацію в Білорусі

"Трамп в понеділок заявив, що в Білорусі склалася жахлива ситуація, де спалахнули масові протести та страйки після президентських виборів 9 серпня, які, за словами протестувальників, були сфальсифіковані, і він сказав, що Сполучені Штати уважно за цим стежать", - пише агентство.



Зазначимо, раніше президент США публічно не коментував ситуацію в республіці.



Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року.



У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.



Як повідомляв УНН, вранці в понеділок Генеральна прокуратура Білорусі опублікувала список затриманих, які відбувають адміністративний арешт - в ньому більш ніж сто осіб.



