Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси

"Трамп в понедельник заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где вспыхнули массовые протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа, которые, по словам протестующих, были сфальсифицированы, и он сказал, что Соединенные Штаты внимательно за этим следят", - пишет агентство.



Отметим, ранее президент США публично не комментировал ситуацию в республике.



Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.



В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.



Как сообщал УНН, утром в понедельник Генеральная прокуратура Беларуси опубликовала список задержанных, которые отбывают административный арест - в нем более ста человек.



