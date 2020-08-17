Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84422 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102160 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127090 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107553 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127590 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101314 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102127 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси

Трамп впервые прокомментировал ситуацию в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 16792 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, и Соединенные Штаты внимательно за ней следят, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Трамп в понедельник заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где вспыхнули массовые протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа, которые, по словам протестующих, были сфальсифицированы, и он сказал, что Соединенные Штаты внимательно за этим следят", - пишет агентство.

Отметим, ранее президент США публично не комментировал ситуацию в республике.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Как сообщал УНН, утром в понедельник Генеральная прокуратура Беларуси опубликовала список задержанных, которые отбывают административный арест - в нем более ста человек.

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