Трамп спілкувався з путіним до 7 разів після того, як пішов з поста президента США - ЗМІ
Київ • УНН
Журналіст Боб Вудворд стверджує, що Трамп розмовляв із путіним до 7 разів після 2021 року. Також повідомляється, що Трамп відправляв путіну тести на COVID-19 під час пандемії.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розмовляв із президентом росії володимиром путіним "можливо, аж сім" разів із моменту відходу з посади у 2021 році. Про це повідомляє журналіст Боб Вудворд у книжці, що готується до виходу, отриманій CNN, передає УНН із посиланням на Рolitico.
Вудворд також пише, що Трамп, перебуваючи на своїй посаді, відправив путіну машини для тестування на COVID-19 для особистого користування в розпал пандемії. Репортаж, який кампанія Трампа категорично заперечувала, швидко поновив звинувачення в надмірно теплих стосунках між двома лідерами, які Трамп роками намагався применшити і відкинути.
Помічник кампанії Трампа Джейсон Міллер сказав Вудворду для книги, що він не чув про такі дзвінки. Представник кампанії Стівен Чунг був непохитний у запереченні репортажів Вудворда і люто висував особисті нападки на досвідченого журналіста, найбільш відомого за своєю роботою в The Washington Post під час Вотергейтського скандалу.
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"Жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою і є роботою справді божевільної і несамовитої людини, яка страждає від виснажливого випадку синдрому психозу Трампа", - заявив Чунг у розлогій заяві, у якій також назвав Вудворда "злою, маленькою людиною".
Представник кампанії Трампа сказав, що книга Вудворда "або має бути в кошику для розпродажів у відділі художньої літератури в дисконтній книжковій крамниці, або використовуватися як туалетний папір".
Віцепрезидент Камала Гарріс поспішила вхопитися за репортаж, заявивши Говарду Стерну у вівторок, що репортаж "просто є найостаннішим яскравим прикладом того, хто такий Трамп".
"Люди в Америці насилу могли пройти тести, а цей хлопець відправляє їх у росію, кривавому диктатору для його особистого користування?" - сказала Гарріс.
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