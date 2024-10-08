Трамп общался с путиным до 7 раз после ухода с поста президента США - СМИ
Киев • УНН
Журналист Боб Вудворд утверждает, что Трамп разговаривал с путиным до 7 раз после 2021 года. Также сообщается, что Трамп отправлял путину тесты на COVID-19 во время пандемии.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп разговаривал с президентом россии владимиром путиным "возможно, целых семь" раз с момента ухода с поста в 2021 году. Об этом сообщает журналист Боб Вудворд в готовящейся к выходу книге, полученной CNN, передает УНН со ссылкой на Рolitico.
Вудворд также пишет, что Трамп, находясь на своем посту, отправил путину машины для тестирования на COVID-19 для личного пользования в разгар пандемии. Репортаж, который кампания Трампа категорически отрицала, быстро возобновил обвинения в чрезмерно теплых отношениях между двумя лидерами, которые Трамп годами пытался преуменьшить и отвергнуть.
Помощник кампании Трампа Джейсон Миллер сказал Вудворду для книги, что он не слышал о таких звонках. Представитель кампании Стивен Чунг был непреклонен в отрицании репортажей Вудворда и яростно выдвигал личные нападки на опытного журналиста, наиболее известного по своей работе в The Washington Post во время Уотергейтского скандала.
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"Ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой и является работой действительно сумасшедшего и невменяемого человека, страдающего от изнурительного случая синдрома психоза Трампа", — заявил Чунг в пространном заявлении, в котором также назвал Вудворда "злым, маленьким человеком".
Представитель кампании Трампа сказал, что книга Вудворда "либо должна быть в корзине для распродаж в отделе художественной литературы в дисконтном книжном магазине, либо использоваться в качестве туалетной бумаги".
Вице-президент Камала Харрис поспешила ухватиться за репортаж, заявив Говарду Стерну во вторник, что репортаж "просто является самым последним ярким примером того, кто такой Трамп".
"Люди в Америке с трудом могли пройти тесты, а этот парень отправляет их в россию, кровавому диктатору для его личного пользования?" — сказала Харрис.
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