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Трамп ще не виключає угоди про копалини із Зеленським - Reuters

Київ • УНН

 • 40536 перегляди

Після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський достроково залишив Білий дім. Представник адміністрації повідомив, що Трамп усе ще готовий до угоди, якщо українська сторона організує нову зустріч.

Трамп ще не виключає угоди про копалини із Зеленським - Reuters

Президент США Дональд Трамп ще не виключає угоди про корисні копалини із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Reuters повідомив чиновник Білого дому, передає УНН.

Деталі

Трамп відчув "неповагу" через "риторику та поведінку" Зеленського, повідомив Reuters представник Білого дому після зіткнення лідерів в Овальному кабінеті.

За словами представника, "Трамп не виключає угоди із Зеленським".

"Але українці повинні перенести зустріч, поки Зеленський все ще перебуває в країні", - сказав представник.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом і Венсом сталася після слів Президента України щодо необхідності надати Україні гарантії безпеки та активно долучити Україну до переговорів.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо до нього буде залучено Америку і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково покинув Білий дім після суперечки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Конгрес Сполучених Штатів
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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