Трамп ще не виключає угоди про копалини із Зеленським - Reuters

Президент США Дональд Трамп ще не виключає угоди про корисні копалини із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Reuters повідомив чиновник Білого дому, передає УНН.

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Трамп відчув "неповагу" через "риторику та поведінку" Зеленського, повідомив Reuters представник Білого дому після зіткнення лідерів в Овальному кабінеті.

За словами представника, "Трамп не виключає угоди із Зеленським".

"Але українці повинні перенести зустріч, поки Зеленський все ще перебуває в країні", - сказав представник.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом і Венсом сталася після слів Президента України щодо необхідності надати Україні гарантії безпеки та активно долучити Україну до переговорів.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо до нього буде залучено Америку і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково покинув Білий дім після суперечки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".