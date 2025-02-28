Трамп еще не исключает соглашения об ископаемых с Зеленским - Reuters
Киев • УНН
После напряженной встречи в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул Белый дом. Представитель администрации сообщил, что Трамп все еще готов к соглашению, если украинская сторона организует новую встречу.
Президент США Дональд Трамп еще не исключает соглашения об ископаемых с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Reuters сообщил чиновник Белого дома, передает УНН.
Детали
Трамп почувствовал себя "неуважительным" из-за "риторики и поведения" Зеленского, сообщил Reuters представитель Белого дома после столкновения лидеров в Овальном кабинете.
По словам представителя, "Трамп не исключает соглашения с Зеленским".
"Но украинцы должны перенести встречу, пока Зеленский все еще находится в стране", - сказал представитель.
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".