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Трамп еще не исключает соглашения об ископаемых с Зеленским - Reuters

Киев • УНН

 • 40533 просмотра

После напряженной встречи в Овальном кабинете Зеленский досрочно покинул Белый дом. Представитель администрации сообщил, что Трамп все еще готов к соглашению, если украинская сторона организует новую встречу.

Трамп еще не исключает соглашения об ископаемых с Зеленским - Reuters

Президент США Дональд Трамп еще не исключает соглашения об ископаемых с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Reuters сообщил чиновник Белого дома, передает УНН.

Детали

Трамп почувствовал себя "неуважительным" из-за "риторики и поведения" Зеленского, сообщил Reuters представитель Белого дома после столкновения лидеров в Овальном кабинете.

По словам представителя, "Трамп не исключает соглашения с Зеленским".

"Но украинцы должны перенести встречу, пока Зеленский все еще находится в стране", - сказал представитель.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
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