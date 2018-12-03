Трамп привітав нового президента Мексики з інавгурацією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп привітав Андреса Мануеля Лопеса Обрадора з вступом на посаду президента Мексики. Відповідну заяву він зробив у понеділок в Twitter, інформує УНН.
“Вітаю новоспеченого президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Він здобув величезну політичну перемогу з великою підтримкою мексиканського народу. Ми протягом довгих років будемо добре працювати разом!” — написав Трамп.
Інавгурація Лопеса Обрадора відбулася 1 грудня, він буде керувати країною до 2024 року.
Нагадуємо, лідери Канади, Мексики та Сполучених Штатів — Джастін Трюдо, Енріке Пенья Ньєто і Дональд Трамп — підписали нову Північноамериканську торговельну угоду в аргентинській столиці у день відкриття саміту G20.